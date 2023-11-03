Бэйл посетит игру «Тоттенхэма» и «Челси»

Экс-игрок лондонского «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл посетит важнейший матч для «шпор» - понедельничную игру против «Челси» в рамках 11 тура Английской премьер-лиги. О появлении футболиста на стадионе рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, что Бэйл вырос в футболиста мировой величины именно в стане «шпор». За лондонцев Гарет выступал с 2007 по 2013 годы. В 2013 году перебрался в мадридский «Реал», с 2020 по 2021 годы вновь выступал за «Тоттенхэм». Завершил карьеру он в конце 2022 года будучи игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Тоттенхэм» и «Челси» сыграют 6 ноября. «Шпоры» прямо сейчас лидируют в турнирной таблице АПЛ и на два очка опережают делящих второе место «Арсенал» и «Манчестер Сити».