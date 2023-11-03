Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бэйл посетит игру «Тоттенхэма» и «Челси»

03 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 2.12 X 3.85 2 3.25
06.11 23:00

Экс-игрок лондонского «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл посетит важнейший матч для «шпор» - понедельничную игру против «Челси» в рамках 11 тура Английской премьер-лиги. О появлении футболиста на стадионе рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, что Бэйл вырос в футболиста мировой величины именно в стане «шпор». За лондонцев Гарет выступал с 2007 по 2013 годы. В 2013 году перебрался в мадридский «Реал», с 2020 по 2021 годы вновь выступал за «Тоттенхэм». Завершил карьеру он в конце 2022 года будучи игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Тоттенхэм» и «Челси» сыграют 6 ноября. «Шпоры» прямо сейчас лидируют в турнирной таблице АПЛ и на два очка опережают делящих второе место «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Гарет Бэйл ещё теги

Новости по матчу

00:18
Постекоглу: «Не думаю, что можно добиться успеха, собрав команду из 24 лучших игроков мира»
23:14
Почеттино: «Чувствую, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ» 1
22:59
Броя вернулся в состав «Челси» перед матчем с «Тоттенхэмом»
21:12
Энцо Фернандес рассказал, как убеждал Кайседо перейти в «Челси»
20:54
Фернандес и Кайседо считают, что «Челси» станет одной из сильнейших команд АПЛ
18:09
Мудрик вернулся к полноценным тренировкам в «Челси»
17:09
Почеттино не считает свою работу в «Челси» предательством по отношению к «Тоттенхэму»
14:09
«Челси» не планирует приглашать Ремсдейла
00:02
Терри – о неудаче Салаха и де Брёйне в «Челси»: «Возможно, в этом есть моя вина»
20:57
«Брентфорд» запрашивает огромную сумму за Тони – игрок интересен «Арсеналу» и «Челси»
01:14
Биссума: «Сказал Педри, что он станет одним из лучших полузащитников в мире»
17:49
С «Челси» могут снять очки
17:11
Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и Джеймса перед дерби с «Тоттенхэмом»
17:02
Почеттино считает нормальным, что у «Челси» нет стабильности
14:52
Оби Микель рассказал о конфликте де Брёйне и Это-О в «Челси»
17:45
​Тьяго Силва: «Конец карьеры всё ближе, и это непросто»
16:24
Нкунку сможет вернуться на поле после международной паузы
14:14
​«Он говорит не только о футболе»: Кулушевски высказался о работе с Постекоглу
12:04
Почеттино: «Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде»
11:14
«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку
00:42
Постекоглу заблокировал уход Хиля летом
23:51
Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма» 1
22:38
Почеттино хочет видеть в «Челси» Санчо 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 15:30
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.55 1.97
Видео
04.11.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
3.70 3.60 2.06
Видео
04.11.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Борнмут Борнмут
1.15 9.60 19.00
Видео
04.11.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3.10 3.35 2.46
Видео
04.11.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.70 3.40 2.70
Видео
04.11.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
2.46 3.50 2.95
Видео
04.11.23 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
2.60 3.40 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
00:18 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Не думаю, что можно добиться успеха, собрав команду из 24 лучших игроков мира»
03 Ноября
23:47 · Англия. Премьер-лига
Франк – об интересе «Арсенала» и «Челси» к Тони: «Он рад остаться»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Чувствую, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ» 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
Броя вернулся в состав «Челси» перед матчем с «Тоттенхэмом»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Бэйл посетит игру «Тоттенхэма» и «Челси»
22:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд хорош на тренировках, он обязательно вернёт былую форму»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Осимхен интересен «Манчестер Юнайтед»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Невеш и Вейга – приоритетные опции «Ньюкасла» на замену Тонали
21:58 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о новом контракте Уайта
21:44 · Англия. Премьер-лига
Аморим прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед» вместо тен Хага
21:32 · Англия. Премьер-лига
Санчо интересен трём клубам слухи
21:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как Холанн отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси
21:12 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес рассказал, как убеждал Кайседо перейти в «Челси»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший ассистент топ-5 лиг Европы – он играет за «Байер»
20:58 · Англия. Премьер-лига
​Всесильный босс команды Формулы-1 интересуется возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем