Невеш и Вейга – приоритетные опции «Ньюкасла» на замену Тонали

«Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения игроков, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии.

Недавно «сороки» лишились Сандро Тонали, дисквалифицированного до конца сезона из-за нелегальных ставок. По данным журналиста Грэма Бэйли, главной целью «Ньюкасла» на позицию итальянца обозначен Рубен Невеш, выступающий за «Аль-Хиляль», однако английскому клубу также интересен Габри Вейга («Аль-Ахли»). Оба футболиста фигурировали в списке интересов «Ньюкасла» ещё до отъезда из Европы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Невеша в 40 млн евро, а Вейги – в 30 млн. Ранее хавбеки представляли цвета «Вулверхэмптона» и «Сельты» соответственно.