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Невеш и Вейга – приоритетные опции «Ньюкасла» на замену Тонали

03 Ноября 2023 • 22:14 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
1 2.80 X 3.45 2 2.55
Через 21 ч. 56 мин.

«Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения игроков, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии.

Недавно «сороки» лишились Сандро Тонали, дисквалифицированного до конца сезона из-за нелегальных ставок. По данным журналиста Грэма Бэйли, главной целью «Ньюкасла» на позицию итальянца обозначен Рубен Невеш, выступающий за «Аль-Хиляль», однако английскому клубу также интересен Габри Вейга («Аль-Ахли»). Оба футболиста фигурировали в списке интересов «Ньюкасла» ещё до отъезда из Европы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Невеша в 40 млн евро, а Вейги – в 30 млн. Ранее хавбеки представляли цвета «Вулверхэмптона» и «Сельты» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
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