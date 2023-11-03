Артета ответил на вопрос о новом контракте Уайта

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о переговорах по новому контракту с правым защитником Беном Уайтом.

Действующее соглашение 26-летнего игрока рассчитано до 2026 года, но в клубе, как неоднократно сообщалось ранее, намерены заключить новую сделку с англичанином.

«Мы всегда стараемся делать всё возможное для поддержания команды в здоровом состоянии. Клуб и Эду [Гаспар] особенно активно работают над этим», – заявил Артета.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры находятся на продвинутой стадии. Обе стороны надеются, что договорённость будет достигнута как можно скорее.