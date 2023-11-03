Гвардиола рассказал, как Холанн отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал, как Эрлинг Холанн отреагировал на второе место в голосовании за «Золотой мяч».

Обладателем награды стал Лионель Месси. Холанн финишировал вторым, опередив Килиана Мбаппе.

«Реакция Эрлинга? Я видел, что он был очень рад соперничать с такими игроками, как Месси и Мбаппе. Это был важный вечер для всего «Манчестер Сити». Впереди у Холанна вся карьера», – приводит Barca Universal слова Гвардиолы.

Напомним, что Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Премьер-лиги по итогам прошлого сезона, а «Манчестер Сити» выиграл оба турнира, добавив к этому ещё и победу в Кубке Англии.