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Гвардиола рассказал, как Холанн отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

03 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1 1.09 X 11.50 2 30.00
Через 19 ч. 27 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал, как Эрлинг Холанн отреагировал на второе место в голосовании за «Золотой мяч».

Обладателем награды стал Лионель Месси. Холанн финишировал вторым, опередив Килиана Мбаппе.

«Реакция Эрлинга? Я видел, что он был очень рад соперничать с такими игроками, как Месси и Мбаппе. Это был важный вечер для всего «Манчестер Сити». Впереди у Холанна вся карьера», – приводит Barca Universal слова Гвардиолы.

Напомним, что Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Премьер-лиги по итогам прошлого сезона, а «Манчестер Сити» выиграл оба турнира, добавив к этому ещё и победу в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Золотой Мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги

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