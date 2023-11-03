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Энцо Фернандес рассказал, как убеждал Кайседо перейти в «Челси»

03 Ноября 2023 • 21:12 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес признался, что поучаствовал в сделке по приобретению клубом Мойсеса Кайседо.

Разговоры о переходе эквадорца из «Брайтона» в «Челси» продолжались на протяжении всего лета. В середине августа 22-летний хавбек всё-таки перебрался в лондонский клуб, отказав перед этим «Ливерпулю». Стоимость трансфера составила 116 млн евро.

«Я знал, что «Челси» заинтересован в его подписании, поэтому позвонил ему и сказал, что он должен соглашаться, поскольку «Челси» – великий клуб с амбициями», – заявил в интервью Sky Sports Энцо.

Мойсес Кайседо провёл 11 матчей за команду Маурисио Почеттино в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
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