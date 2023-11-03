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Фернандес и Кайседо считают, что «Челси» станет одной из сильнейших команд АПЛ

03 Ноября 2023 • 20:54 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Полузащитники «Челси» Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо с оптимизмом смотрят в будущее.

«Синие» потратили более 200 млн евро на покупку аргентинца и эквадорца, а также усилились рядом других игроков. Несмотря на это, команда начала сезон не лучшим образом, расположившись в середине турнирной таблицы.

«Думаю, мы станем одними из лучших в Премьер-лиге. Я не знаю, когда это произойдёт, потребуется время, но упорным трудом мы этого достигнем», – заявил в интервью Sky Энцо, которого поддержал Кайседо: «Я полностью согласен с этим. Со временем в нас начнут верить те, кто не верит сейчас», – сказал экс-хавбек «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
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