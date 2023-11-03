В «Ньюкасле» планируют расширить «Сент-Джеймс Парк»

«Ньюкасл» планирует расширить домашнюю арену клуба, «Сент-Джеймс Парк», увеличив его вместимость с 52 тыс. человек до 60 тыс.

Как сообщает Football Insider, руководство «сорок» столкнулось с тем, что из-за повышенного спроса болельщики разобрали все абонементы на сезон и новые желающие не могут их купить.

Прямо сейчас в клубе ищут строительную компанию, которая сможет расширить домашнюю арену «сорок». Однако процесс планирования строительства ещё на ранней стадии.

Напомним, что «Ньюкасл» с этого сезона впервые за 20 лет играет в Лиге чемпионов УЕФА и неплохо идёт в турнирной таблице АПЛ. Сейчас у «сорок» в активе 17 очков и шестое место.