Клопп – об Алькантаре: «Надеемся, вернётся к 2024 году»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп кратко рассказал о состоянии Тьяго Алькантары и предположил, когда тот сможет вернуться на футбольное поле.

«Мы не хотим на него оказывать какое-либо давление. Просто верим, что он сможет вернуться к 2024 году. Тьяго – исключительный игрок, ждёт его возвращения с нетерпением», - цитирует Юргена Mundo Deportivo.

Напомним, что в этом сезоне знаменитый испанский полузащитник ещё ни разу не сыграл за мерсисайдцев. Всё дело в том, что в мае текущего года он получил травму бедра, из-за которой не играет по сей день.