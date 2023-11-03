Ливерпульский «Эвертон» успешно продлил контракт с полузащитником Абдулаем Дукуре. О сделке сообщает официальный сайт «ирисок».

Дукуре 30 лет, малиец выступает за английский клуб уже более трёх лет – с сентября 2020 года. Его основная позиция – центральный полузащитник, однако он универсален – может смещаться как в атаку, так и в опорную зону.

В текущем сезоне Дукуре сыграл в 13 матчах за свою команду и забил три гола – все в рамках Английской премьер-лиги.

Отметим, что «Эвертон» после 10 туров идёт на 15-м месте турнирной таблицы АПЛ, в активе команды – 10 набранных баллов.