Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» продлил контракт с хавбеком основы официально

03 Ноября 2023 • 18:35 Комментировать
Эвертон
...
Брайтон
1 3.10 X 3.90 2 2.18
Через 21 ч. 56 мин.

Ливерпульский «Эвертон» успешно продлил контракт с полузащитником Абдулаем Дукуре. О сделке сообщает официальный сайт «ирисок».

Дукуре 30 лет, малиец выступает за английский клуб уже более трёх лет – с сентября 2020 года. Его основная позиция – центральный полузащитник, однако он универсален – может смещаться как в атаку, так и в опорную зону.

В текущем сезоне Дукуре сыграл в 13 матчах за свою команду и забил три гола – все в рамках Английской премьер-лиги.

Отметим, что «Эвертон» после 10 туров идёт на 15-м месте турнирной таблицы АПЛ, в активе команды – 10 набранных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Абдулай Дукуре

Новости по матчу

18:50
Эвертон — Брайтон: прогноз и ставка на матч Английской премьер-лиги — 4 ноября 2023
21:12
«Эвертон» - «Брайтон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:32
«Брайтон» продлил контракт с вратарём
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 15:30
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.55 1.97
Видео
04.11.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
3.70 3.60 2.06
Видео
04.11.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Борнмут Борнмут
1.15 9.60 19.00
Видео
04.11.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3.10 3.35 2.46
Видео
04.11.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.70 3.40 2.70
Видео
04.11.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
2.46 3.50 2.95
Видео
04.11.23 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
2.60 3.40 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
18:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп – об Алькантаре: «Надеемся, вернётся к 2024 году»
18:35 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продлил контракт с хавбеком основы официально
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Кркич: «Фати принял правильное решение, отправившись в «Брайтон»
18:09 · Англия. Премьер-лига
Мудрик вернулся к полноценным тренировкам в «Челси»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не считает свою работу в «Челси» предательством по отношению к «Тоттенхэму»
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не планирует приглашать Ремсдейла
13:51 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Манчестер Юнайтед» нужно сохранять спокойствие»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется за игрока из АПЛ
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить топ-футболиста «Челси»
09:36 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мне нравится, что у «Манчестер Юнайтед» всё так плохо»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Руни отреагировал на критику в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага
08:47 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на восьмой «Золотой мяч» Месси 1
00:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: Я не знаю, когда смогу начать играть в футбол
00:09 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Тоттенхэма» Кулушевски сравнил Постекоглу и Конте
02 Ноября
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Тони на подмену Хёйлунна 1
Все новости
Рекомендуем