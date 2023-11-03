​Кркич: «Фати принял правильное решение, отправившись в «Брайтон»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Боян Кркич приветствует решение Ансу Фати, воспитанника клуба, перебраться в английский «Брайтон». По его мнению, для Фати это открывает новые, дополнительные возможности развития своей карьеры.

- Я думаю, что он принял оптимальное решение для себя и для своего будущего. «Брайтон» играет в красивый футбол, один из лучших в Европе. Это успокаивает меня, когда я думаю о будущем Фати. Он работает с тренером, который поможет ему раскрыться наилучшим образом, - считает Кркич, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.