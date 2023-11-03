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Мудрик вернулся к полноценным тренировкам в «Челси»

03 Ноября 2023 • 18:09 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Игрок атаки лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернулся к полноценным тренировкам в составе «синих», рапортует пресс-служба его клуба.

Таким образом, Михаил, вероятно, сможет помочь «Челси» в грядущем матче АПЛ против земляков из «Тоттенхэма» - игра состоится 6 ноября, это понедельник.

Напомним, что Мудрик из-за повреждения пропустил два матча лондонцев: против «Брентфорда» в АПЛ (0:2) и против «Блэкберна» в Кубке лиги (2:0).

Всего у Мудрика два гола в активе в восьми матчах текущего сезона – он оформил их в ворота лондонских «Фулхэма» и «Арсенала». Выступает за свой клуб украинец с зимы 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик

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