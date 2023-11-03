Почеттино не считает свою работу в «Челси» предательством по отношению к «Тоттенхэму»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился эмоциями в преддверии матча 11-го тура АПЛ против своей бывшей команды «Тоттенхэма».

По словам аргентинского специалиста, «Тоттенхэм», где он проработал пять лет, не пытался вернуться его обратно. Поэтому минувшим летом Почеттино принял предложение «Челси».

«Предательство ли это? Если вы помните, я обещал, что никогда не возглавлю «Арсенал» и «Барселону» из-за «Эспаньола». Так что нет, я так не считаю», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Также Почеттино отметил, что будет счастлив снова вернуться на домашний стадион «Тоттенхэма».

Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится в понедельник, 6 ноября. Начало — в 23:00 по московскому времени.