«Челси» не планирует приглашать Ремсдейла

«Челси» не заинтересован в услугах вратаря «Арсенала» Аарона Ремсдейла. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб пока не собирается усиливать вратарскую позицию и в зимнее трансферное окно будет нацелен на подписание других футболистов.

В текущем сезоне 25-летний Ремсдейл провёл за «Арсенал» семь матчей, в которых пропустил восемь голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной Англии в 32 миллиона евро.

После 10 туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. 6 ноября «синие» встретятся с лидером чемпионата Англии «Тоттенхэмом».