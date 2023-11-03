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«Челси» не планирует приглашать Ремсдейла

03 Ноября 2023 • 14:09 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

«Челси» не заинтересован в услугах вратаря «Арсенала» Аарона Ремсдейла. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб пока не собирается усиливать вратарскую позицию и в зимнее трансферное окно будет нацелен на подписание других футболистов.

В текущем сезоне 25-летний Ремсдейл провёл за «Арсенал» семь матчей, в которых пропустил восемь голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной Англии в 32 миллиона евро.  

После 10 туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. 6 ноября «синие» встретятся с лидером чемпионата Англии «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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