Надо ли «Манчестер Юнайтед» увольнять тен Хага

«Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне, и всё больше разговоров о том, что Эрик тен Хаг в ближайшее время может покинуть пост главного тренера. Медиа уже активно обсуждают кандидатов на его место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, надо ли «красным дьяволам» спешить.

Умный футбол требует времени

Болельщики «МЮ» смотрят на хайлайты игр «Аякса» и удивляются, почему амстердамцы показали красивый и умный футбол, в то время как «красные дьяволы» демонстрируют что-то странное и унылое. Как же так получается? В этом уравнении теряется важный момент, что для умного футбола нужно время, чтобы его настроить. Причём сначала нужно потратить время на подбор нужных исполнителей, а затем уже на выстраивание самой игры.

Тот факт, что «Аякс» через год после прихода тен Хага был в шаге от финала Лиги чемпионов, будто нивелирует необходимость тратить время. Однако это лишь поверхностный взгляд. Во-первых, в «Аяксе» тренеру не приходилось перестраивать состав, игроки, имевшиеся в его распоряжении, были готовы к комбинационному футболу. Во-вторых, уровень сопротивления в Эредвизии предполагал более широкую возможность для экспериментов.

В «Манчестер Юнайтед» тен Хаг столкнулся с проблемой, что футболисты не подходили под его концепцию, и до сих пор у него нет в наличии состава, который полностью мог бы удовлетворить. Тот факт, что ветеран Джонни Эванс пришёлся ко двору – тому лишнее подтверждение. При этом в Премьер-лиге ошибок не прощают, поэтому за каждый неудачный эксперимент приходится платить серьёзную цену.

Конкуренты верили в тренеров

«Манчестер Сити» в первом сезоне под руководством Хосепа Гвардиолы не выиграл ни одного трофея. Микель Артета принял «Арсенал» в 2019 году и лишь в минувшем сезоне впервые вывел команду в Лигу чемпионов. Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015-м, но первый успех пришёл лишь по итогам сезона-2017/18.

Последние годы в Премьер-лиге показывают, что история с тем, что придёт тренер и с ходу принесёт результат, не работает. Анге Постекоглу с «Тоттенхэмом» в этом сезоне пытается доказать обратное, но надо подождать хотя бы «боксинг-дэя», чтобы всерьёз оценить перспективы «шпор». «Челси» с безумными паническими тренерскими перестановками идёт ниже «МЮ» в таблице.

Надо верить в тен Хага?

Сама по себе длительная работа с одним тренером не гарантирует успеха, безусловно. Однако практика последних лет намекает, что для серьёзного успеха нужна планомерная работа. Кажется, прошли времена, когда титул Премьер-лиги мог легко выиграть тренер в первый же сезон работы. Теперь при высочайшем уровне конкуренции с наскока успеха не добиться.

Тем не менее очевидно, что сама по себе смена тренера на эмоциях не принесёт результата. У «МЮ» довольно много проблем, которые не будут решены простой сменой тренера. От этого не появится надёжный центральный защитник, не возникнет левый вингер, и совсем не факт, что Расмус Хёйлунн начнёт забивать на уровне Эрлинга Холанна.

Можно заменить тен Хага на Антонио Конте, рассчитывая, что тот вновь сможет быстро построить простую команду, которая даст результат. Однако даже последний опыт итальянца в «Тоттенхэме» намекает, что гарантии нет. Если же брать вместо тен Хага другого системного тренера, как, например, Роберто де Дзерби, которого называют одним из претендентов, то это приведёт к тому, что вновь надо будет ждать результата.

Кроме того, от замены в середине сезона едва ли будет толк. Возможно, на эмоциях «МЮ» выиграет несколько матчей, но этого точно не хватит, чтобы заползти в зону Лиги чемпионов. «Красным дьяволам» лучше не дергаться сейчас, а вопрос по тренеру решать ближе к окончанию сезона, когда можно будет оценивать хоть какую-то динамику.

Роман Андреев