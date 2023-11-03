Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» поборется за игрока из АПЛ

03 Ноября 2023 • 12:32 Комментировать

25-летний защитник Ллойд Келли, правами на которого владеет «Борнмут», пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям DeadlineDayLive, в подписании футболиста заинтересованы туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и лондонский «Вест Хэм».

Срок действующего трудового соглашения между Келли и «Борнмутом» рассчитан до лета 2024 года. Таким образом, после завершения нынешнего сезона игрока можно подписать бесплатно.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Ллойд поучаствовал в шести поединках, в которых получил желтую карточку. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Борнмут трансферы футбола - зима 2024 Ллойд Келли ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 15:30
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.55 1.97
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не планирует приглашать Ремсдейла
13:51 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Манчестер Юнайтед» нужно сохранять спокойствие»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется за игрока из АПЛ
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить топ-футболиста «Челси»
09:36 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мне нравится, что у «Манчестер Юнайтед» всё так плохо»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Руни отреагировал на критику в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага
08:47 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на восьмой «Золотой мяч» Месси 1
00:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: Я не знаю, когда смогу начать играть в футбол
00:09 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Тоттенхэма» Кулушевски сравнил Постекоглу и Конте
02 Ноября
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Тони на подмену Хёйлунна 1
20:43 · Англия. Премьер-лига
Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» 9 слухи
20:06 · Англия. Премьер-лига
Томиясу признан лучшим игроком «Арсенала» в октябре по итогам голосования болельщиков 1 официально
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» продлил контракт с вратарём официально
14:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет купить одного из лучших игроков «Манчестер Сити»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Никто не может объяснить, во что играет «Манчестер Юнайтед» 2
Все новости
Рекомендуем