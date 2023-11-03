«Ювентус» поборется за игрока из АПЛ

25-летний защитник Ллойд Келли, правами на которого владеет «Борнмут», пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям DeadlineDayLive, в подписании футболиста заинтересованы туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и лондонский «Вест Хэм».

Срок действующего трудового соглашения между Келли и «Борнмутом» рассчитан до лета 2024 года. Таким образом, после завершения нынешнего сезона игрока можно подписать бесплатно.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Ллойд поучаствовал в шести поединках, в которых получил желтую карточку. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 18 миллионов евро.