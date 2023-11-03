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«Реал» хочет купить топ-футболиста «Челси»

03 Ноября 2023 • 11:33 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс может покинуть Туманный Альбион о перебраться в Испанию, где заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

Как сообщает DeadlineDayLive, «королевский» клуб заинтересован в подписании нового правого латераля. «Пенсионеры», в свою очередь, не хотят расставаться с одним из ведущих футболистов команды.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в трех матчах Премьер-лиги. В настоящий момент он залечивает травму.

Контракт Джеймса с «пенсионерами» рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Реал Мадрид Челси Рис Джеймс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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