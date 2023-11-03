Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу после унизительных поражений

03 Ноября 2023 • 09:29 Комментировать (2)

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с ближайшим будущим наставника команды Эрика тен Хага.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, «красные дьяволы» не рассматривают вариант увольнения нидерландского специалиста, несмотря на провальные результаты команды. В последнем матче манкунианцы проиграли на своем поле «Ньюкаслу» (0:3) и вылетели из Кубка лиги.

По итогам десяти туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные тен Хага сыграют на выезде против «Фулхэма».

Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед»

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
03 Ноября 2023 в 12:10
Повалерили, а теперь можно и потерхангить...
Evgen 86
03 Ноября 2023 в 10:50
А руководство Мю мазохисты не иначе. Куча денег на трансферы а по большому счету эти траты впустую - сильнее дьяволы точно не стали. На мой взгляд при Моуринью игра была лучше
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить топ-футболиста «Челси»
09:36 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мне нравится, что у «Манчестер Юнайтед» всё так плохо»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Руни отреагировал на критику в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага
08:47 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на восьмой «Золотой мяч» Месси 1
00:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: Я не знаю, когда смогу начать играть в футбол
00:09 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Тоттенхэма» Кулушевски сравнил Постекоглу и Конте
02 Ноября
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Тони на подмену Хёйлунна 1
20:43 · Англия. Премьер-лига
Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» 9 слухи
20:06 · Англия. Премьер-лига
Томиясу признан лучшим игроком «Арсенала» в октябре по итогам голосования болельщиков 1 официально
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» продлил контракт с вратарём официально
14:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет купить одного из лучших игроков «Манчестер Сити»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Никто не может объяснить, во что играет «Манчестер Юнайтед» 2
14:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового защитника в Турции
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда
13:10 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл - о «Манчестер Юнайтед»: «Театр мечты» превратился в «Театр ничего»
Все новости
Рекомендуем