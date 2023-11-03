В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу после унизительных поражений

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с ближайшим будущим наставника команды Эрика тен Хага.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, «красные дьяволы» не рассматривают вариант увольнения нидерландского специалиста, несмотря на провальные результаты команды. В последнем матче манкунианцы проиграли на своем поле «Ньюкаслу» (0:3) и вылетели из Кубка лиги.

По итогам десяти туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные тен Хага сыграют на выезде против «Фулхэма».

Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед»