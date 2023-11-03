Руни отреагировал на критику в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага

Наставник «Бирмингема» Уэйн Руни отреагировал на волну критики в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Это часть работы тренера. Мы все знаем, что такое возможно, когда подписываем контракт. Все идет не так хорошо, как им хотелось бы. Некоторые футболисты «МЮ» играют не на своем уровне. Я знаю, на что они действительно способны. Но, прежде всего, все начинается и заканчивается с наставника. После последних матчей ему сильно досталось», - передает слова Уэйна Metro.

В последней игре «красные дьяволы» потерпели домашнее поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:3.