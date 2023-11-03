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В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на восьмой «Золотой мяч» Месси

03 Ноября 2023 • 08:47 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес отреагировал на победу нападающего Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч». 36-летний форвард получил награду восьмой раз в карьере.

«Горжусь этим. Месси… У меня не хватает слов, чтобы описать его величие. Для меня он является лучшим игроком в истории футбола. Лионель выиграл абсолютно все, поэтому заслуживает такого признания», - передает слова Лисандро Infobae.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в начале нынешней недели. В голосовании Месси опередил норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Юнайтед Золотой Мяч Лисандро Мартинес ещё теги
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