Де Брёйне: Я не знаю, когда смогу начать играть в футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своём состоянии.

Бельгиец отметил, что травмирован уже три месяца, но дал понять, что на данный момент с ним всё хорошо, ведь лечение идёт по плану, однако точных сроков возвращения на поле нет, поэтому он не знает, когда сможет начать играть в футбол.

«Надеюсь, что всё будет в порядке, когда я вернусь. Это травма произошла из-за игровой перегрузки, а также из-за того, что я принимал участие в матчах, когда у меня были другие травмы», - приводит слова де Брёйне Mundo Deportivo.

Напомним, что бельгиец получил травму колена в первом туре АПЛ против «Бёрнли» (3:0).