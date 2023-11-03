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Де Брёйне: Я не знаю, когда смогу начать играть в футбол

03 Ноября 2023 • 00:23 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своём состоянии.

Бельгиец отметил, что травмирован уже три месяца, но дал понять, что на данный момент с ним всё хорошо, ведь лечение идёт по плану, однако точных сроков возвращения на поле нет, поэтому он не знает, когда сможет начать играть в футбол.

«Надеюсь, что всё будет в порядке, когда я вернусь. Это травма произошла из-за игровой перегрузки, а также из-за того, что я принимал участие в матчах, когда у меня были другие травмы», - приводит слова де Брёйне Mundo Deportivo.

Напомним, что бельгиец получил травму колена в первом туре АПЛ против «Бёрнли» (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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