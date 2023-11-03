Игрок «Тоттенхэма» Кулушевски сравнил Постекоглу и Конте

Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски сравнил нынешнего наставника «шпор» Анге Постекоглу и бывшего рулевого столичного клуба Антонио Конте.

Шведский футболист австралийский специалист привнёс много радости и счастья в команду, к тому же он заставил игроков поверить в себя.

«Он — фантастический человек, невероятный тренер, и мы очень счастливы, что можем работать с таким специалистом, как он», - цитирует Кулушевски журналист Бен Джейкобс в социальной сети.

Напомним, что «Тоттенхэм», который не выступает в еврокубках в нынешнем сезоне, после десяти туров занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.