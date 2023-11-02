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«Манчестер Юнайтед» рассматривает Тони на подмену Хёйлунна

02 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усиления атакующей линии в январское трансферное окно.

Сообщается, что «красные дьяволы» нацелены на нового нападающего, чтобы облегчить нагрузку на Расмуса Хёйлунна из-за слабого старта датского новичка. По информации журналиста Сами Мокбеля, Айвен Тони из «Брентфорда» является одним из трёх рассматриваемых игроков.

Ранее появилась информация, что форвард также привлекает интерес «Арсенала» и «Челси». Старт нынешнего сезона Тони пропускает из-за дисквалификации за ставочную деятельность. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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