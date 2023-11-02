«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативы Эрику тен Хаг, об этом сообщает The Times.

Как сообщает источник со ссылкой на высокопоставленного представителя «красных дьяволов», последние два разгромных поражения от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» поставили под угрозу судьбу нидерландского специалиста в Манчестере.

Также сообщается, что в качестве замен клуб рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима и Зинедина Зидана.

«Манчестер Юнайтед» после десяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице с 15 очками в активе, уступая лидеру уже 11 баллов.