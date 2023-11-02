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Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» слухи

02 Ноября 2023 • 20:43 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативы Эрику тен Хаг, об этом сообщает The Times. 

Как сообщает источник со ссылкой на высокопоставленного представителя «красных дьяволов», последние два разгромных поражения от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» поставили под угрозу судьбу нидерландского специалиста в Манчестере.

Также сообщается, что в качестве замен клуб рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима и Зинедина Зидана.

«Манчестер Юнайтед» после десяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице с 15 очками в активе, уступая лидеру уже 11 баллов.

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Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Эрик тен Хаг ещё теги
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