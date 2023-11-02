Правый защитник Такэхиро Томиясу признан лучшим футболистом лондонского «Арсенала» в октябре по итогам голосования болельщиков.

24-летний футболист получил 64% голосов, опередив Деклана Райса, Габриэла Жезуса и Букайо Сака.

В прошедшем месяце Томиясу принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей в матче десятого тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

Напомним, что японец выступает за «канониров» с 2021 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией пролонгации ещё на один сезон.

«Арсенал» после десяти туров АПЛ занимает второе место в турнирной таблице.