Английский «Брайтон» продлил контракт со своим вратарём – 33-летним Джейсоном Стилом. Об этом сообщает пресс-служба «чаек». Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года, прежнее связывало клуб и игрока до лета 2025 года.

Напомним, что Стил уже пять лет принадлежит «Брайтону» - с 2018 года. Является вратарь воспитанником «Мидлсбро», взрослую карьеру начал в 2008 году, после играл за родной клуб, «Блэкберн» и «Сандерленд».

В этом сезоне в активе Стила 9 матчей во всех турнирах за свою команду, в которых он пропустил 17 голов.