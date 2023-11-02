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«Брайтон» продлил контракт с вратарём официально

02 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать
Эвертон
...
Брайтон
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04.11 18:00

Английский «Брайтон» продлил контракт со своим вратарём – 33-летним Джейсоном Стилом. Об этом сообщает пресс-служба «чаек». Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года, прежнее связывало клуб и игрока до лета 2025 года.

Напомним, что Стил уже пять лет принадлежит «Брайтону» - с 2018 года. Является вратарь воспитанником «Мидлсбро», взрослую карьеру начал в 2008 году, после играл за родной клуб, «Блэкберн» и «Сандерленд».

В этом сезоне в активе Стила 9 матчей во всех турнирах за свою команду, в которых он пропустил 17 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Джейсон Стил Брайтон

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