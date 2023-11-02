«ПСЖ» хочет купить одного из лучших игроков «Манчестер Сити»

Ведущий полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес попал в сферу интересов европейского топ-клуба. По данным Todofichajes, подписать 27-летнего испанского опорника хочет французский «ПСЖ».

Владельцы парижского гранда планируют обсудить потенциальную сделку с «горожанами». Трансферный ценник Эрнандеса составляет 100 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с чемпионом АПЛ до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги полузащитник поучаствовал в восьми играх, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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