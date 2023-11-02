Каррагер: «Никто не может объяснить, во что играет «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии, а сейчас футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о провальной игре «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«Никто не может объяснить, во что играет «МЮ». Прошло уже полтора года. Уже нужно определиться и понять, как нужно играть команде. Но мы все еще не знаем, какой у них стиль. Кто-то может мне объяснить, что они делают с мячом?» - приводит слова эксперта Sky Sports.

В последнем матче подопечные Эрика тен Хага на домашнем стадионе «Олд Траффорд» потерпели крупное поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:3.

Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед»