«Манчестер Юнайтед» нашёл нового защитника в Турции

Защитник стамбульского «Галатасарая» Саша Бой может продолжить карьеру в топ-клубе английского чемпионата, об этом сообщается на страницах Tribal Football.

Как стало известно журналистам, в трансфере футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианского гранда планирует осуществить переход игрока в январское трансферное окно.

Трудовое соглашение 23-летнего защитника с турецким грандом рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость Боя оценивается в 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Суперлиги Саша провел десять поединков и получил одну желтую карточку.