«Арсенал» нашёл нового форварда

Форвард «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации журналистов Caught Offside, в услугах словенского нападающего заинтересован лондонский «Арсенал».

Боссы «канониров» предпримут попытку подписать 20-летнего футболиста в январское трансферное окно.

Шешко выступает за команду из Лейпцига с лета нынешнего года. В текущем сезоне Беньямин провел 12 поединков во всех турнирах и забил шесть мячей. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.