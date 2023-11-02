Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл - о «Манчестер Юнайтед»: «Театр мечты» превратился в «Театр ничего»

02 Ноября 2023 • 13:10 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл высказался о крупном домашнем поражении «красных дьяволов» от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги. Подопечные Эрика тен Хага уступили со счетом 0:3 и покинули турнир.

«Вчера мы увидели, как «Театр мечты» превратился в «Театр ничего». Каждый болельщик «Юнайтед» испытывал огорчение от увиденного. Футболисты были в шоке, игра была ужасной, а главный тренер находился в бедственном положении. Мы уже видели подобное, с нас довольно», - передает слова эксперта Sky Sports.

Следующий матч «красные дьяволы» сыграют против лондонского «Фулхэма» в чемпионате Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Гари Невилл ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда
13:10 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл - о «Манчестер Юнайтед»: «Театр мечты» превратился в «Театр ничего»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон рассказал о переговорах с Постекоглу перед трансфером в «Тоттенхэм»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Почеттино - об игроке «Челси»: «Он один из лучших в мире»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед» 1
08:54 · Англия. Кубок лиги
«Я увидел достаточно…» - пользователи соцсетей об очередном поражении «Манчестер Юнайтед»
08:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» завершил карьеру после тяжёлой травмы
08:33 · Англия. Кубок лиги
Шутка дня: «Пацаны, как там ваши ставки?»
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял очень важного футболиста
03:04 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Челси» должен думать о победе в Кубке лиги» 1
02:54 · Англия. Премьер-лига
​Арестован один из похитителей родителей Луиса Диаса
02:43 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» впервые за 61 год проиграл два домашних матча кряду с разницей в 3+ гола 2
02:21 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о крупном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» 4
02:12 · Англия. Премьер-лига
Вейга может сменить «Аль-Ахли» на клуб АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем