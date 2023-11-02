Гари Невилл - о «Манчестер Юнайтед»: «Театр мечты» превратился в «Театр ничего»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл высказался о крупном домашнем поражении «красных дьяволов» от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги. Подопечные Эрика тен Хага уступили со счетом 0:3 и покинули турнир.

«Вчера мы увидели, как «Театр мечты» превратился в «Театр ничего». Каждый болельщик «Юнайтед» испытывал огорчение от увиденного. Футболисты были в шоке, игра была ужасной, а главный тренер находился в бедственном положении. Мы уже видели подобное, с нас довольно», - передает слова эксперта Sky Sports.

Следующий матч «красные дьяволы» сыграют против лондонского «Фулхэма» в чемпионате Англии.