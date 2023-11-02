Мэддисон рассказал о переговорах с Постекоглу перед трансфером в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал о разговоре с тренером команды Анге Постекоглу перед переходом в клуб.

«Мы говорили о том, как я впишусь в его стиль игры, но в конце он сказал: эй, решишь ли ты перейти или нет, но ты увидишь совершенно другой «Тоттенхэм». Мне понравилась та уверенность, с которой он это сказал!» - приводит слова полузащитника сборной Англии Фабрицио Романо.

«Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ после 10 туров. Мэддисон, перешедший летом из «Лестера», провёл все встречи, забив три гола при пяти ассистах.