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Почеттино - об игроке «Челси»: «Он один из лучших в мире»

02 Ноября 2023 • 11:24 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об игре защитника Риса Джеймса.

«Рис – очень важный футболист для нас. Это невероятный игрок. На мой взгляд он один из лучших в мире. Он постепенно набирает форму после травмы и вскоре будет полностью готов», - передает слова аргентинского специалиста BBC Sport.

В сезоне-2023/2024 Джеймс принял участие в четырех поединках за «пенсионеров» во всех турнирах. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Челси Маурисио Почеттино Рис Джеймс ещё теги
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