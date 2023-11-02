Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

02 Ноября 2023 • 10:05 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.55 X 3.65 2 2.08
04.11 15:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам манкунианцев после поражения от «Ньюкасла» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка лиги.

Нидерландский специалист поблагодарил фанатов за поддержку в столь непростой для клуба период. Тен Хаг отметил, что «красные дьяволы» будут стремиться к улучшению своих результатов. 

«Спасибо, что вы поддерживаете нас. Мы не заслуживаем этого в данный момент, потому что не показываем наилучших результатов. Мы стараемся. Но в топ-футболе недостаточно стараться. Мы это знаем», — цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В 10 турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч манкунианцы проведут 4 ноября против «Фулхэма».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

20:51
«Манчестер Юнайтед» ищет замену Онана — уже есть кандидат
00:59
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Уан-Биссакой
00:31
Назван главный претендент на Леау
14:28
«Манчестер Юнайтед» пока не собирается менять тренера
12:31
Невилл: «Токсичность внутри «Манчестер Юнайтед» съедает заживо каждого тренера» 2
12:22
Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ
12:10
Ван дер Ваарт: «Тен Хаг ужасно тренирует «Манчестер Юнайтед»
19:59
​«Фулхэм» шокировал своих фанатов новыми ценами на билеты
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
11:35 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон рассказал о переговорах с Постекоглу перед трансфером в «Тоттенхэм»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Почеттино - об игроке «Челси»: «Он один из лучших в мире»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед» 1
08:54 · Англия. Кубок лиги
«Я увидел достаточно…» - пользователи соцсетей об очередном поражении «Манчестер Юнайтед»
08:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» завершил карьеру после тяжёлой травмы
08:33 · Англия. Кубок лиги
Шутка дня: «Пацаны, как там ваши ставки?»
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял очень важного футболиста
03:04 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Челси» должен думать о победе в Кубке лиги» 1
02:54 · Англия. Премьер-лига
​Арестован один из похитителей родителей Луиса Диаса
02:43 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» впервые за 61 год проиграл два домашних матча кряду с разницей в 3+ гола 2
02:21 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о крупном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» 4
02:12 · Англия. Премьер-лига
Вейга может сменить «Аль-Ахли» на клуб АПЛ слухи
02:00 · Англия. Кубок лиги
Невилл: «Тен Хагу нужно как можно скорее понять, что делать с этими игроками»
01:52 · Англия. Кубок лиги
Артета – о поражении от «Вест Хэма»: «Это было плохо, беру ответственность на себя»
Все новости
Рекомендуем