Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам манкунианцев после поражения от «Ньюкасла» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка лиги.

Нидерландский специалист поблагодарил фанатов за поддержку в столь непростой для клуба период. Тен Хаг отметил, что «красные дьяволы» будут стремиться к улучшению своих результатов.

«Спасибо, что вы поддерживаете нас. Мы не заслуживаем этого в данный момент, потому что не показываем наилучших результатов. Мы стараемся. Но в топ-футболе недостаточно стараться. Мы это знаем», — цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В 10 турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч манкунианцы проведут 4 ноября против «Фулхэма».