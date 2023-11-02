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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы 10 худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед», Погба занял второе место

02 Ноября 2023 • 09:24 Комментировать (2)

Журналисты FourFourTwo составили рейтинг худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед». На первом месте расположился Бебе, который перебрался в стан «красных дьяволов» в 2010 году. Вторую позицию занял французский полузащитник Поль Погба, а тройку замкнул Эрик Джемба-Джемба.

Также в топ-10 худших трансферов в истории манкунианцев были включены: Ральф Милн, Донни ван де Бек, Алексис Санчес, Гарри Магуайр, Массимо Таиби, Джедон Санчо и Анхель ди Мария.

Накануне «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, крупно проиграв на своем поле «Ньюкаслу» со счетом 0:3. В чемпионате страны «красные дьяволы» занимают лишь восьмое место.

«Манчестер Юнайтед» нашёл нового звёздного нападающего

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Анхель Ди Мария Алексис Санчес Бебе Поль Погба Гарри Магуайр ещё теги
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
02 Ноября 2023 в 10:53
Я, грешным делом, и забыл уже. что Санчес в МЮ играл). Зато кто же может забыть самого Поля...)
Манкунианец76
02 Ноября 2023 в 10:59
или "размазанную соплю" Ди Марию...
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