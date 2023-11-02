Названы 10 худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед», Погба занял второе место

Журналисты FourFourTwo составили рейтинг худших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед». На первом месте расположился Бебе, который перебрался в стан «красных дьяволов» в 2010 году. Вторую позицию занял французский полузащитник Поль Погба, а тройку замкнул Эрик Джемба-Джемба.

Также в топ-10 худших трансферов в истории манкунианцев были включены: Ральф Милн, Донни ван де Бек, Алексис Санчес, Гарри Магуайр, Массимо Таиби, Джедон Санчо и Анхель ди Мария.

Накануне «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, крупно проиграв на своем поле «Ньюкаслу» со счетом 0:3. В чемпионате страны «красные дьяволы» занимают лишь восьмое место.

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