Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался касательно своего будущего после провального матча с «Ньюкаслом» в Кубке лиги. «Красные дьяволы» уступили на своем поле со счетом 0:3.

«Я настоящий боец. Сейчас мы находимся в плохом положении. Беру ответственность на себя, это очередной вызов для меня. Нам нужно держаться вместе и биться до конца. Уверен, у нас все получится», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что нидерландский специалист занял пост главного тренера манкунианцев в 2022 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.