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Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед»

02 Ноября 2023 • 09:06 Комментировать (1)

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался касательно своего будущего после провального матча с «Ньюкаслом» в Кубке лиги. «Красные дьяволы» уступили на своем поле со счетом 0:3.

«Я настоящий боец. Сейчас мы находимся в плохом положении. Беру ответственность на себя, это очередной вызов для меня. Нам нужно держаться вместе и биться до конца. Уверен, у нас все получится», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что нидерландский специалист занял пост главного тренера манкунианцев в 2022 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Ноября 2023 в 11:00
ай..
- тока не трогайте меня - завопил дзен-хаг - я тоже лысый, как и Он.. )))
А-ха-ха-ха! )))
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