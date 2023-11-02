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Экс-игрок «Манчестер Сити» завершил карьеру после тяжёлой травмы

02 Ноября 2023 • 08:54 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Сити» Кин Брайан принял решение о завершении карьеры в возрасте 27 лет. Об этом футболист сообщил посредством своих социальных сетей.

«Глава 27. Год новых начинаний в моей жизни. Я решил завершить футбольную карьеру. После двух лет лечения после травмы колена настало время попрощаться с этой игрой», - говорится в публикации футболиста.

Брайан является воспитанником академии «Манчестер Сити». На клубном уровне он отметился выступлениями за «Бери», «Олдхэм», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон». Его последним местом работы был «Вест Бромвич», во время игры за который он получил разрыв крестообразных связок колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кин Брайан
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