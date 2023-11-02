«Манчестер Юнайтед» потерял очень важного футболиста

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии опорного полузащитника команды Каземиро. Бразилец был заменен в кубковой встрече против «Ньюкасла» (0:3).

«Перед самим перерывом Каземиро получил повреждение, поэтому он был заменен. Нужно подождать немного времени, чтобы установить точный диагноз. Но в субботнем матче против «Фулхэма» он вряд ли сыграет», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бразильский полузащитник провел восемь поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.