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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерял очень важного футболиста

02 Ноября 2023 • 08:23 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии опорного полузащитника команды Каземиро. Бразилец был заменен в кубковой встрече против «Ньюкасла» (0:3).

«Перед самим перерывом Каземиро получил повреждение, поэтому он был заменен. Нужно подождать немного времени, чтобы установить точный диагноз. Но в субботнем матче против «Фулхэма» он вряд ли сыграет», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бразильский полузащитник провел восемь поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг ещё теги
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