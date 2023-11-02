​Арестован один из похитителей родителей Луиса Диаса

В Колумбии арестован один их похитителей родителей Луиса Диаса, это случилось в районе Ла Гуайра в Барранкасе. Сейчас он дает показания, в то время как более двух сотен полицейских и военных продолжают операцию по поиску других членов банды.

В то же время, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, венесуэльские власти заверили, что похитители не пересекали границу Венесуэлы, следовательно, искать их следует на территории Колумбии.

Надо заметить, что между этими странами достаточно прохладные отношения из-за обвинений венесуэльского руководства в адрес властей Колумбии в попытках «раскачать» социально-политическую ситуацию в Венесуэле.