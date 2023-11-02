Полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Габри Вейга может вернуться в Европу.

В августе 21-летний футболист переехал в Саудовскую Аравию, покинув «Сельту». Трансфер стал одним из самых обсуждаемых в силу возраста испанца и интереса к нему со стороны представителей ведущих европейских чемпионатов. Как информирует Fichajes, «Ньюкасл» определил Вейгу как потенциальную замену Сандро Тонали, дисквалифицированному из-за нелегальных ставок. Вероятно, сделка состоится в январе.

«Аль-Ахли» приобрёл Габри Вейгу за 40 млн евро. В активе игрока один ассист в семи матчах чемпионата Саудовской Аравии.