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Вейга может сменить «Аль-Ахли» на клуб АПЛ слухи

02 Ноября 2023 • 02:12 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
1 2.90 X 3.40 2 2.55
04.11 20:30

Полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Габри Вейга может вернуться в Европу.

В августе 21-летний футболист переехал в Саудовскую Аравию, покинув «Сельту». Трансфер стал одним из самых обсуждаемых в силу возраста испанца и интереса к нему со стороны представителей ведущих европейских чемпионатов. Как информирует Fichajes, «Ньюкасл» определил Вейгу как потенциальную замену Сандро Тонали, дисквалифицированному из-за нелегальных ставок. Вероятно, сделка состоится в январе.

«Аль-Ахли» приобрёл Габри Вейгу за 40 млн евро. В активе игрока один ассист в семи матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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