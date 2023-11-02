Пау Торрес рассказал, почему не перешёл в «Реал»

Центральный защитник «Астон Виллы» Пау Торрес ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

В июле текущего года испанец сменил «Вильярреал» на «Астон Виллу». Сам игрок признался, что ранее мог оказаться в «королевском клубе».

«Я бы никогда не отказал таким клубам, как «Реал» и «Барселона». Им просто невозможно сказать «нет». Были некоторые переговоры [с «Реалом»], но в итоге они решили подписать Давида Алабу в качестве свободного агента», – цитирует Relevo 26-летнего футболиста.

Трансфер Пау Торреса обошёлся «Астон Вилле» более чем в 30 млн евро. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги центрбек отыграл десять матчей, отметившись одним голом.