Терри – о неудаче Салаха и де Брёйне в «Челси»: «Возможно, в этом есть моя вина»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри считает, что мог помочь Мохамеду Салаху и Кевину де Брёйне раскрыться в лондонском клубе.

Египтянин и бельгиец выступали за «синих» на старте своих карьер, но так и не добились успеха. Впоследствии оба стали суперзвёздами в других клубах АПЛ: Салах – в «Ливерпуле», де Брёйне – в «Манчестер Сити».

«Это моё единственное разочарование в качестве капитана «Челси». Когда эти ребята были с нами, моё влияние было велико. Возможно, Салаху и де Брёйне были нужны какие-то знаки – быть может, простой разговор помог бы им устроиться? Мне очень жаль. Учитывая то, чего они в итоге достигли, я разочарован в себе как капитане. Но я рад, что они стали теми, кем стали. Когда они были в «Челси», я бы ни за что не предположил, что им это удастся», – цитирует Football Talk Терри.