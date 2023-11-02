Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Терри – о неудаче Салаха и де Брёйне в «Челси»: «Возможно, в этом есть моя вина»

02 Ноября 2023 • 00:02 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Бывший защитник «Челси» Джон Терри считает, что мог помочь Мохамеду Салаху и Кевину де Брёйне раскрыться в лондонском клубе.

Египтянин и бельгиец выступали за «синих» на старте своих карьер, но так и не добились успеха. Впоследствии оба стали суперзвёздами в других клубах АПЛ: Салах – в «Ливерпуле», де Брёйне – в «Манчестер Сити».

«Это моё единственное разочарование в качестве капитана «Челси». Когда эти ребята были с нами, моё влияние было велико. Возможно, Салаху и де Брёйне были нужны какие-то знаки – быть может, простой разговор помог бы им устроиться? Мне очень жаль. Учитывая то, чего они в итоге достигли, я разочарован в себе как капитане. Но я рад, что они стали теми, кем стали. Когда они были в «Челси», я бы ни за что не предположил, что им это удастся», – цитирует Football Talk Терри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Мохамед Салах Кевин де Брёйне ещё теги

Новости по матчу

20:57
«Брентфорд» запрашивает огромную сумму за Тони – игрок интересен «Арсеналу» и «Челси»
01:14
Биссума: «Сказал Педри, что он станет одним из лучших полузащитников в мире»
17:49
С «Челси» могут снять очки
17:11
Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и Джеймса перед дерби с «Тоттенхэмом»
17:02
Почеттино считает нормальным, что у «Челси» нет стабильности
14:52
Оби Микель рассказал о конфликте де Брёйне и Это-О в «Челси»
17:45
​Тьяго Силва: «Конец карьеры всё ближе, и это непросто»
16:24
Нкунку сможет вернуться на поле после международной паузы
14:14
​«Он говорит не только о футболе»: Кулушевски высказался о работе с Постекоглу
12:04
Почеттино: «Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде»
11:14
«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку
00:42
Постекоглу заблокировал уход Хиля летом
23:51
Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма» 1
22:38
Почеттино хочет видеть в «Челси» Санчо 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
03:04 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Челси» должен думать о победе в Кубке лиги»
02:54 · Англия. Премьер-лига
​Арестован один из похитителей родителей Луиса Диаса
02:43 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» впервые за 61 год проиграл два домашних матча кряду с разницей в 3+ гола
02:21 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о крупном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла»
02:12 · Англия. Премьер-лига
Вейга может сменить «Аль-Ахли» на клуб АПЛ слухи
02:00 · Англия. Кубок лиги
Невилл: «Тен Хагу нужно как можно скорее понять, что делать с этими игроками»
01:52 · Англия. Кубок лиги
Артета – о поражении от «Вест Хэма»: «Это было плохо, беру ответственность на себя»
01:22 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» впервые с 1930 года проиграл 5 из первых 10 домашних матчей сезона
01:11 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес рассказал, почему не перешёл в «Реал»
00:28 · Англия. Кубок лиги
Стало известно, почему Варан пропускает матч «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла»
00:02 · Англия. Премьер-лига
Терри – о неудаче Салаха и де Брёйне в «Челси»: «Возможно, в этом есть моя вина»
01 Ноября
23:32 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг рассказал, почему доверил капитанскую повязку Каземиро
23:12 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг объяснил решение оставить Рэшфорда и Фернандеша в запасе
23:01 · Англия. Премьер-лига
Альварес: «Выиграть все трофеи за один сезон – невероятное ощущение, но дело не только в удаче»
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Все новости
Рекомендуем