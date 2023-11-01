Альварес: «Выиграть все трофеи за один сезон – невероятное ощущение, но дело не только в удаче»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал свои успехи.

В конце 2022 года форвард помог национальной команде своей страны выиграть чемпионат мира, а позднее стал победителем Лиги чемпионов, Английской премьер-лиги и Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Завоевать все эти трофеи за один сезон – невероятное ощущение. Не думаю, что многим такое удавалось. Кажется, обстоятельства сложились в мою пользу, но мне не просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте – дело также в упорном труде и жертвах», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова 23-летнего футболиста.