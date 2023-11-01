«Манчестер Сити» и Стоунс ведут переговоры по новому контракту

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс может продлить контракт с клубом.

Нынешний договор 29-летнего игрока истекает в 2026 году, однако руководство «горожан» хотело бы заключить с англичанином соглашение до 2027 года, докладывает журналист Стив Кей. Отмечается, что стороны запланировали старт переговоров на сезон-2023/24 ещё в 2021 году, когда футболист подписывал текущий контракт.

Джон Стоунс выступает за «Манчестер Сити» с августа 2016 года. На его счету 15 забитых мячей и три результативные передачи в 233 матчах за «горожан» во всех турнирах. Старт нынешней кампании центрбек пропустил из-за травмы, поэтому появился на поле лишь четырежды.