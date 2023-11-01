Де Брёйне не сыграет в 2023 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вернётся на поле только в следующем году.

Бельгиец получил травму в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли». Изначально предполагалось, что 32-летний футболист может восстановиться к концу года, однако сейчас такой сценарий кажется крайне маловероятным. Как сообщает HLN, де Брёйне потребуется в общей сложности порядка четырёх месяцев на реабилитацию – он практически не имеет шансов сыграть до начала 2024 года. Сам игрок не стал называть предположительную дату своего возвращения.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Борнмута» в рамках Премьер-лиги.