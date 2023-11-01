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Альварес: «Мы с Холанном доказали, что можем играть вместе»

01 Ноября 2023 • 21:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1 1.11 X 11.00 2 25.00
04.11 18:00

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал, что думает об игре с Эрлингом Холанном.

Изначально аргентинец рассматривался как дублёр норвежце на острие атаки, однако Хосеп Гвардиола смог найти чемпиону мира другое применение – он расположил его ближе к средней линии.

«Было много разговоров о том, сможем ли мы с Холанном играть вместе. Мы доказали, что способны это делать, причём так было и в прошлом сезоне. Всякий раз, находясь на поле одновременно, мы забиваем и ассистируем. Я рад за Эрлинга, который достиг невероятных высот», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Альвареса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Хулиан Альварес ещё теги

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