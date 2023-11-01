«Брентфорд» запрашивает огромную сумму за Тони – игрок интересен «Арсеналу» и «Челси»

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони вряд ли сменит клуб по ходу сезона.

27-летний игрок отбывает длительную дисквалификацию, срок которой подойдёт к концу лишь в начале нового года. Несмотря на это, англичанин является трансферной целью для лондонских «Арсенала» и «Челси», которые рассчитывают провернуть сделку уже в январе. Как сообщает Sky Sports, «Брентфорд» намерен сохранить Тони как минимум до конца сезона, поэтому зимой потребует за него 100 млн фунтов стерлингов (около 115 млн евро). Такой ценник вряд ли устроит кого-то из покупателей.

Контракт форварда рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.