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Хау допустил, когда Исак вернётся на поле после новой травмы

01 Ноября 2023 • 19:04 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
04.11 20:30

Шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак может вернуться на поле после международного ноябрьского перерыва. Об этом сообщает 90min со ссылкой на главного тренера «сорок» Эдди Хау.

«Мы надеемся, что Исак вернется после международного перерыва в ноябре», - говорит тренер.

Напомним, что Исак вновь почувствовал проблемы с пахом в недавнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Команды играли в минувшую среду на групповом этапе турнира. Швед был заменён после первых 15 минут.

Таким образом, Александр пропустит матчи своего клуба против «Арсенала», «Боруссии» из Дортмунда в Лиге чемпионов и «Борнмута».

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