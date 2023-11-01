«Арсенал» добился прогресса в новом контракте с Уайтом

Лондонский «Арсенал» добился значительных успехов в согласовании нового контракта с одним из важнейших игроков основы клуба – защитником Беном Уайтом. Как сообщает Football Insider, переговоры идут полным ходом и обе стороны стремятся заключить новое соглашение – оно позволит игроку остаться в клубе в долгосрочной перспективе. Сам Микель Артета очень доволен Уайтом и видит в нём игрока основы своей команды в ближайшие годы.

Уайт – игрок «Арсенала» с лета 2021 года. 26-летний футболист является ключевым игроком правого фланга «канониров», но также он иногда может сыграть и в центре обороны. В текущем сезоне он сыграл в 15 официальных матчах за свой клуб во всех соревнованиях – оформил один гол.