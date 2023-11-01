Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» добился прогресса в новом контракте с Уайтом

01 Ноября 2023 • 17:20 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
04.11 20:30

Лондонский «Арсенал» добился значительных успехов в согласовании нового контракта с одним из важнейших игроков основы клуба – защитником Беном Уайтом. Как сообщает Football Insider, переговоры идут полным ходом и обе стороны стремятся заключить новое соглашение – оно позволит игроку остаться в клубе в долгосрочной перспективе. Сам Микель Артета очень доволен Уайтом и видит в нём игрока основы своей команды в ближайшие годы.

Уайт – игрок «Арсенала» с лета 2021 года. 26-летний футболист является ключевым игроком правого фланга «канониров», но также он иногда может сыграть и в центре обороны. В текущем сезоне он сыграл в 15 официальных матчах за свой клуб во всех соревнованиях – оформил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бен Уайт

Новости по матчу

19:04
Хау допустил, когда Исак вернётся на поле после новой травмы
14:45
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса
12:22
Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ
23:31
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» может заменить Тонали в «Ньюкасле»
19:28
Нкетиа – первый англичанин за 8 лет, оформивший хет-трик за «Арсенал» 2
13:50
В «Арсенале» полностью довольны трансфером Райса 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
19:04 · Англия. Премьер-лига
Хау допустил, когда Исак вернётся на поле после новой травмы
17:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» добился прогресса в новом контракте с Уайтом
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» продолжает переговоры о контракте с Антонио
17:09 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова расстаться с одним из своих вингеров
16:24 · Англия. Премьер-лига
​Adidas изготовит для игроков «Манчестер Юнайтед» новую форму
15:02 · Англия. Премьер-лига
​Пять поражений в десяти матчах - с «Манчестер Юнайтед» такого не было с 1986 года 1
13:20 · Англия. Премьер-лига
Мойеса могут уволить из «Вест Хэма» из-за конфликта с руководством
13:15 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сообщил, когда Мудрик вернётся после травмы
11:13 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о травме Жезуса 1
01:23 · Англия. Кубок лиги
Артета: «Матч против «Вест Хэма» будет особенным для Райса»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Биссума: «Сказал Педри, что он станет одним из лучших полузащитников в мире»
01:02 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин: «Гвардиола и Холанн устроили цирк» 2
00:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Уан-Биссакой слухи
00:37 · Россия. Премьер-лига
​Наумов не считает, что у Мбаппе будет преимущество над Холанном из-за более сильной сборной
00:31 · Англия. Премьер-лига
Назван главный претендент на Леау слухи
Все новости
Рекомендуем