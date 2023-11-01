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«Вест Хэм» продолжает переговоры о контракте с Антонио

01 Ноября 2023 • 17:13 Комментировать
Брентфорд
...
Вест Хэм
04.11 18:00

Лондонский «Вест Хэм» продолжает переговоры касательно нового контракта с одним из своих лидеров и старожилов Майклом Антонио.

Как сообщает Football Insider, столичная команда хотела бы сохранить игрока ещё на год сверх контракта – до лета 2025 года.

Напомним, что 33-летний Антонио является игроком «молотобойцев» уже с лета 2015 года. Однако в июне 2024 года его действующий контракт с лондонцами завершится. Сейчас Антонио является объектом интереса со стороны других клубов АПЛ, а также клубов с Ближнего Востока.

В текущем сезоне в активе ямайца два года и ассист в 12 матчах, он является игроком основного состава «молотков».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Майкл Антонио

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