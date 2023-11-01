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«Астон Вилла» готова расстаться с одним из своих вингеров

01 Ноября 2023 • 17:09 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Астон Вилла
05.11 17:00

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери дал «зелёный свет» на то, чтобы его клуб продал грядущей зимой Бертрана Траоре. Как отмечает Football Insider, буркиниец не входит в планы испанского рулевого «вилланов».

Траоре – 28-летний правый вингер. При необходимости он может сыграть и на противоположном фланге, а также в атаке. В текущем сезоне футболист в расцвете сил провёл за свой клуб лишь пять официальных матчей – в них ему удалось отметиться ассистом.

В «Астон Вилле» Траоре числится с осени 2020 года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Бертран Траоре Астон Вилла ещё теги

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