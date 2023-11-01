«Астон Вилла» готова расстаться с одним из своих вингеров

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери дал «зелёный свет» на то, чтобы его клуб продал грядущей зимой Бертрана Траоре. Как отмечает Football Insider, буркиниец не входит в планы испанского рулевого «вилланов».

Траоре – 28-летний правый вингер. При необходимости он может сыграть и на противоположном фланге, а также в атаке. В текущем сезоне футболист в расцвете сил провёл за свой клуб лишь пять официальных матчей – в них ему удалось отметиться ассистом.

В «Астон Вилле» Траоре числится с осени 2020 года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.